Глобализм – прикрытие казнокрадства

www.globallookpress.com/Lian Yi/XinHua Сообщаю открытым текстом: человеконенавистнические фантазии вроде призывов сократить человечество под предлогом перенаселенности нашей планеты или подменить всякую собственность арендой (как уже делают даже со многими компьютерными программами) обычно разрушают уважение к обществу и тем самым способствуют нарушению многих писаных законов.