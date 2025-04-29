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Глобализм – прикрытие казнокрадства

Глобализм – прикрытие казнокрадства

www.globallookpress.com/Lian Yi/XinHua Сообщаю открытым текстом: человеконенавистнические фантазии вроде призывов сократить человечество под предлогом перенаселенности нашей планеты или подменить всякую собственность арендой (как уже делают даже со многими компьютерными программами) обычно разрушают уважение к обществу и тем самым способствуют нарушению многих писаных законов.

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Комментарии
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Eduard
Пусть себя сокращают !
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