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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бойкова о работе над программой с Агенауэром: «Даже когда мы катались в одиночном, у нас не было столько хореографии. Взрыв мозга, когда такой подход»

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как работали на короткой программой с Ромэном Агенауэром в танцевальной академии Монреаля.

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