Чубайс определился со страной проживания

Действительный государственный советник Российской Федерации I класса, экс-спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и экс-председатель правления АО "Роснано" Анатолий Чубайс (покинувший нашу страну в марте) долго не мог определиться, куда приткнуть свою драгоценную тушку.
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