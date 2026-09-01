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FiNE NEWS

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Реакцию Мерца на инцидент с БПЛА в Лейпциге связывают с предстоящими выборами в Германии

Реакция немецких властей на инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в аэропорту Лейпцига, включая обвинения в адрес России, может быть связана с предстоящими региональными выборами в земле Саксония-Анхальт.

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