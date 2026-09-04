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Царьград

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Telegram-канал «112»: женщина утонула в бассейне сауны Москвы

Telegram-канал «112»: женщина утонула в бассейне сауны Москвы

В центре Москвы в общественной сауне утонула 25-летняя женщина. Ее тело обнаружили на дне бассейна, а вызванные медики лишь констатировали смерть.

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