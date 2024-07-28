Экс-депутата Госдумы судят за дискредитацию Вооруженных сил России

Рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Дмитрий Гудков либо касается деятельности иностранного агента Дмитрий Гудков) начнется 30 июля, данная информация появилась 27 июля в базе Хорошевского суда Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии