Больше 20 человек пострадали в авариях на дорогах Ленобласти

За прошедшие выходные на дорогах Ленинградской области произошло 242 аварий. Травмы различной степени тяжести получил 21 участник дорожного движения.
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