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Врач Вараева назвала колбасу и сосиски среди продуктов – лидеров по добавленному сахару

Врач Вараева назвала колбасу и сосиски среди продуктов – лидеров по добавленному сахару

Эндокринолог, диетолог Юргита Вараева: продуктов с добавленным сахаром следует избегать. Врач Вараева констатировала в интервью, что многие люди даже не подозревают, что ежедневно съедают большое количество добавленных сахаров.

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