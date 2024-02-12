Врач Вараева назвала колбасу и сосиски среди продуктов – лидеров по добавленному сахару

Эндокринолог, диетолог Юргита Вараева: продуктов с добавленным сахаром следует избегать. Врач Вараева констатировала в интервью, что многие люди даже не подозревают, что ежедневно съедают большое количество добавленных сахаров.
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