Год, два или 28 дней? Сколько должен отстаиваться фундамент перед возведением стен дома

На вопрос, сколько должен отстаиваться фундамент, самостройщики отвечают по-разному. Кто-то говорит год, а кто-то утверждает, что и 28 дней будет достаточно.
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