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Год, два или 28 дней? Сколько должен отстаиваться фундамент перед возведением стен дома

Год, два или 28 дней? Сколько должен отстаиваться фундамент перед возведением стен дома

На вопрос, сколько должен отстаиваться фундамент, самостройщики отвечают по-разному. Кто-то говорит год, а кто-то утверждает, что и 28 дней будет достаточно.

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