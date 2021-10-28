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Нам пример. Мы всё церемонимся со всей этой западной сворой. Что-то пытаемся объяснить...

Нам пример. Мы всё церемонимся со всей этой западной сворой. Что-то пытаемся объяснить...

"В МОМЕНТ СДАЛИ": САТАНОВСКИЙ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ЗАПАД ПРОГИБАЕТСЯ ПЕРЕД ТУРЦИЕЙ, А НЕ ПЕРЕД РОССИЕЙ Известный политолог Евгений Сатановский объяснил, почему Запад легко прогибается перед Турцией, но при этом продолжает диктовать России свои условия.

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