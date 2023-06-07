Обманувших семь тысяч россиян на 80 миллионов рублей аферистов задержали в Крыму

В Крыму задержали группу мошенников, обманувших семь тысяч россиян на 80 миллионов рублей. Аферисты убеждали потерпевших в том, чтобы те купили у них БАДы, а затем связывались с ними под видом полицейских и говорили им, что добавки — поддельные.