Глава ЮАР Рамафоса пропустит московский саммит "Россия — Африка" из-за выборов

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не сможет лично участвовать в саммите «Россия — Африка» из-за выборов. Об этом он сам сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину на переговорах в рамках саммита БРИКС в Индии, передает РИА Новости.