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Газета.ру

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Глава ЮАР Рамафоса пропустит московский саммит "Россия — Африка" из-за выборов

Глава ЮАР Рамафоса пропустит московский саммит "Россия — Африка" из-за выборов

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не сможет лично участвовать в саммите «Россия — Африка» из-за выборов. Об этом он сам сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину на переговорах в рамках саммита БРИКС в Индии, передает РИА Новости.

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