Нутрициолог рассказала о способах усиления иммунитета при стрессе

Нутрициолог, медицинский редактор, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова в пятницу, 27 декабря, рассказала о важности сбалансированного питания и соблюдения здоровых правил для сохранения иммунитета в период стресса и высоких нагрузок.
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