В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

Известного в США врача-онколога Бенджамина Нила, чья лаборатория в университете NYU Langone Health проводила исследования рака молочной железы, рака яичников и лечения лейкемии, уволили за посты в социальных сетях о конфликте между Израилем и ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии