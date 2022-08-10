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Где смотреть «Барселона» – «Райо Вальекано» в Казахстане 14 августа

«Барселона» сыграет с «Райо Вальекано» в 1-м туре Ла Лиги. Матч начнется 14 августа в 01:00 по Нур-Султану.

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