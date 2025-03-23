Упавший с крыши лед разбил лицо пожилой жительнице Барнаула

Это произошло еще в феврале В Барнауле на женщину с крыши дома упал лед. Как сообщает подписчица паблика "Инцидент Барнаул", "глыба упала на бабушку" 25 февраля возле подъезда на Змеиногорском тракте, 110/14.
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