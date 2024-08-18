МАГАТЭ опровергло причастность РФ к пожару на градирне ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии опровергло мифы о том, что Россия была причастна к возникновению пожара на градирне ЗАЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова .
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