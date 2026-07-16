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Царьград

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"Путин принял решение": Нанесены удары, которых ещё не было. Красные линии стёрты

"Путин принял решение": Нанесены удары, которых ещё не было. Красные линии стёрты

Прежние красные линии стёрты. Как заявил генерал СВР в отставке Леонид Решетников, "руководство приняло какое-то решение" - и по ключевой инфраструктуре противника уже полетели такие сокрушительные удары, которых ещё не было.

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