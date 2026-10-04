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Алексей Завьялов: майор Скрябин из «Ментовских войн» и последний прыжок с парашютом

Алексей Завьялов: майор Скрябин из «Ментовских войн» и последний прыжок с парашютом

В Театре имени Евгения Вахтангова Алексея Завьялова звали «принцем». Элегантность, галантность, умение держать паузу — всё это делало его идеальным героем классической сцены.

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