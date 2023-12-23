БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На премьерском посту в Польше произошла смена русофобов

На премьерском посту в Польше произошла смена русофобов

Новый глава кабмина Туск разве что больше ориентирован на Брюссель, чем его предшественник Моравецкий Светлана Гомзикова На фото: избранный на пост премьер-министра Польши Дональд Туск (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Дмитрий Буневич Президент Польши Анджей Дуда 13 декабря привел к присяге нового премьера Дональда Туска и его правительство.

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