На премьерском посту в Польше произошла смена русофобов

Новый глава кабмина Туск разве что больше ориентирован на Брюссель, чем его предшественник Моравецкий Светлана Гомзикова На фото: избранный на пост премьер-министра Польши Дональд Туск (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Дмитрий Буневич Президент Польши Анджей Дуда 13 декабря привел к присяге нового премьера Дональда Туска и его правительство.