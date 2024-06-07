Три человека погибли и 32 пострадали в ДТП с автобусом с вахтовиками в Забайкалье

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся, когда вез рабочих с ночной сменыАвтобус, везший вахтовиков с ночной смены с рудника Александровский, съехал с дороги в Могочинском районе Забайкальского края и перевернулся.
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