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Россия и Турция договорились об увеличении количества авиаперевозок между странами

В пресс-службе министерства транспорта Российской Федерации сообщают, что Москва и Анкара пришли к соглашению об увеличении между собой объемов воздушных перевозок.

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