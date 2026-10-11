Златоустовский сервиз из Челябинска покажут на выставке в «Царицыно»

В музей-заповедник «Царицыно» из Челябинска доставят самовар, подстаканники, чайные блюдца и ложки из парадного сервиза, созданного в 2018 году мастерами златоустовской мастерской «ЗлатДекор» по заказу Исторического музея Южного Урала.
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