Златоустовский сервиз из Челябинска покажут на выставке в «Царицыно»

В музей-заповедник «Царицыно» из Челябинска доставят самовар, подстаканники, чайные блюдца и ложки из парадного сервиза, созданного в 2018 году мастерами златоустовской мастерской «ЗлатДекор» по заказу Исторического музея Южного Урала.