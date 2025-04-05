МО: ВС поразили объект с командирами ВСУ в Кривом Роге — 1136-й день СВО

По предварительной информации, высокоточный удар по месту совещания командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными инструкторами в Кривом Роге был нанесён из ракетного комплекса «Искандер-М», сообщил в Telegram-канале 4 апреля военный блогер Юрий Подоляка.