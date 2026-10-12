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Царьград

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В Самарской области аномальное тепло сменится похолоданием к выходным

В Самарской области аномальное тепло сменится похолоданием к выходным

В Самарской области период аномально тёплой и сухой погоды с дневными температурами выше +20 градусов продлится до пятницы, а уже в выходные столбики термометров опустятся до +14.

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