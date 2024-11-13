Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 412 подписчиков

России спрогнозировали неизбежное охлаждение экономики

России спрогнозировали неизбежное охлаждение экономики

Уже к настоящему времени в ряде отраслей российской экономики наблюдается снижение деловой активности и ухудшение финансовых показателей, что в среднесрочной перспективе приведет к неизбежному охлаждению темпов роста ВВП РФ в первой половине 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх