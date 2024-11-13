России спрогнозировали неизбежное охлаждение экономики

Уже к настоящему времени в ряде отраслей российской экономики наблюдается снижение деловой активности и ухудшение финансовых показателей, что в среднесрочной перспективе приведет к неизбежному охлаждению темпов роста ВВП РФ в первой половине 2025 года.
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