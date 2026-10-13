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Рябков: дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумление

Рябков: дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумление

Дизельная сделка между Россией и США ошеломила "партию войны" на Западе и "работает на вразумление" тех, кто не осознаёт готовности Москвы добиваться своих целей любыми способами.

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