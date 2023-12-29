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Мурашко: Больным людям нужно в новогоднюю ночь отказаться от алкоголя

Мурашко: Больным людям нужно в новогоднюю ночь отказаться от алкоголя

Руководитель Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко поделился сведениями о том, что если гражданин имеет сложности с работой сердечной мышцы или печени, то ему не следует употреблять алкогольные напитки во время празднования Нового Года.

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