Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пентагон заявляет о снижении риска эскалации конфликта на Украине

Пентагон заявляет о снижении риска эскалации конфликта на Украине

Генерал США Браун: риск эскалации конфликта на Украине сейчас ниже, чем прежде Риск эскалации конфликта на Украине сейчас ниже, чем прежде, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Браун, комментируя возможную передачу ВСУ дальнобойных ATACMS.

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