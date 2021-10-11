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Американская компания NanoRacks выведет три спутника на околоземную орбиту с МКС

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на околоземную орбиту с МКС

Частная американская аэрокосмическая компания NanoRacks во вторник произведет запуск трёх коммерческих исследовательских спутников, используя шлюзовый модуль Bishop на Международной космической станции (МКС).

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