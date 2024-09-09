Самбурская против журналистов

Публичные разборки и оскорбления. Беспочвенные обвинения, переросшие в реальные. Почему Настасья Самбурская поссорилась со светскими журналистами?Началось всё с того, что Настасья Самбурская опубликовала в блоге видео с красной дорожки.
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