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Певицу Ольгу Бузову раскритиковали за английские слова в песне о России

Певицу Ольгу Бузову раскритиковали за английские слова в песне о России

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали за песню про любовь к России. Комментарии опубликованы в Instagram.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Для сегодняшних &quot;звездуль&quot;, смысл песен уже не важен, лишь бы рифма была.... На работе, часто включено радио, когда слышишь очередную бездарность, ни голоса, ни слуха, ни смысла в песне, переключаю сразу.... Когда уже перестанут нас русских, кормить всяким &quot;фуфлом&quot;, что в некачественных продуктах, одежда, кино, эстрада,в основном только брак.
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