Певицу Ольгу Бузову раскритиковали за английские слова в песне о России

НЭ

Наталья Эрнст

Для сегодняшних "звездуль", смысл песен уже не важен, лишь бы рифма была.... На работе, часто включено радио, когда слышишь очередную бездарность, ни голоса, ни слуха, ни смысла в песне, переключаю сразу.... Когда уже перестанут нас русских, кормить всяким "фуфлом", что в некачественных продуктах, одежда, кино, эстрада,в основном только брак.