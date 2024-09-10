Певицу и телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали за песню про любовь к России. Комментарии опубликованы в Instagram.
Певицу Ольгу Бузову раскритиковали за английские слова в песне о России
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Для сегодняшних "звездуль", смысл песен уже не важен, лишь бы рифма была.... На работе, часто включено радио, когда слышишь очередную бездарность, ни голоса, ни слуха, ни смысла в песне, переключаю сразу.... Когда уже перестанут нас русских, кормить всяким "фуфлом", что в некачественных продуктах, одежда, кино, эстрада,в основном только брак.
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22 час.
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