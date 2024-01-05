12 непонятных предметов, которые кто-то сделал, а другие не знают, как этим пользоваться

Когда вы видите непонятную штуковину в магазине, то можете прочитать ценник, чтобы понять, что это. Но когда вы находите странный предмет на барахолке, в комиссионке или на антресоли у бабушки, вариантов, как узнать, что это, меньше.
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