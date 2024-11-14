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ЦБ: Структуры группы «ПИК» в мае 2022 года манипулировали акциями девелопера

ЦБ: Структуры группы «ПИК» в мае 2022 года манипулировали акциями девелопера

Структуры девелоперской группы «ПИК» — «Плаза холдинг» (до 2023 года принадлежала HREF Foundation, а после – Сергею Гордееву) и «ПИК-Инвестпроект» (о том, что компания входит в группу «ПИК» писал «Коммерсантъ»)  — в мае 2022 года манипулировали акциями компании «ПИК-специализированный застройщик», которые торгуются на Московской бирже, установил Банк России.

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