ЦБ: Структуры группы «ПИК» в мае 2022 года манипулировали акциями девелопера

Структуры девелоперской группы «ПИК» — «Плаза холдинг» (до 2023 года принадлежала HREF Foundation, а после – Сергею Гордееву) и «ПИК-Инвестпроект» (о том, что компания входит в группу «ПИК» писал «Коммерсантъ») — в мае 2022 года манипулировали акциями компании «ПИК-специализированный застройщик», которые торгуются на Московской бирже, установил Банк России.