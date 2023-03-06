Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Иммануэл Куикли в матче с «Селтикс» набрал рекордные 38 очков, отыграв 55 минут

Иммануэл Куикли в матче с «Селтикс» набрал рекордные 38 очков, отыграв 55 минут

Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли обновил личный рекорд результативности в матче с «Селтикс» (131:129 2ОТ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх