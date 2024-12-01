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Родри: «Тоттенхэм» – худший соперник для «Сити». Я выиграл у них впервые в прошлом сезоне – с Кейном, Соном и Моурой они были идеальны против нас»

23 ноября «горожане» разгромно проиграли «Тоттенхэму» (0:4) на своем поле. «Некоторые команды становятся для вас худшими соперниками.

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