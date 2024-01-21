Глава СК России поручил доложить по информации о совершении противоправных действий в отношении юноши в Санкт-Петербурге

В средствах массовой информации опубликованы сведения о произошедшем 19 января конфликте около торгового комплекса в Санкт-Петербурге, в ходе которого молодой человек распылил газ из баллончика в лицо 18-летнему юноше.
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