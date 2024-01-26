В РФ создали дрон-конвертоплан «Ловкий», летающий быстрее всех дронов на СВО

Руководитель занимающегося созданием БПЛА «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман поделился сведениями о том, что в Российской Федерации разработан оказался беспилотник «Ловкий», который способен лететь в 2,5 раза более быстро чем любой другой задействованный в ходе спецоперации дрон.