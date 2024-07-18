Кормье − о желании Чимаева получить титульник: «Это безумие. Зачем Хамзат так говорит?»

«Чимаев − одна из ярчайших молодых звезд UFC, но теперь он говорит, что хочет драться за титул. Ребят, если честно, то Хамзат теряет позиции.
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