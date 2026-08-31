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Регионы России

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Учёные раскрыли тайну исчезновения Луны в 1110 году

Учёные раскрыли тайну исчезновения Луны в 1110 году

Лунное затмение 5 мая 1110 года стало объектом необычного астрономического явления, известного как «чёрное» полное лунное затмение.

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