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МОСИНФОРМ

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Состоялась премьера спектакля «Р.У.Р.» в театре «У Никитских ворот»

Состоялась премьера спектакля «Р.У.Р.» в театре «У Никитских ворот»

44-й театральный сезон «У Никитских ворот» начался с премьеры постановки «Р.У.Р.» по произведению Карела Чапека.

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