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Хуркач снялся для журнала Elle

Хуркач снялся для журнала Elle

10-я ракетка мира Хуберт Хуркач сообщил, что снялся в фотосессии для журнала Elle.   Фото: твиттер Хуркача На этой неделе начнется «Мастерс» в Майами, где поляк будет защищать титул.

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