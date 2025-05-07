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Крымская газета

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Погода 8 мая: пасмурно и дожди

Погода 8 мая: пасмурно и дожди

Синоптики прогнозируют в Крыму 8 мая дожди по всей территории полуострова, местами - грозы. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а ночью опустится до +9.

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