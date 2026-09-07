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На Украине призвали мобилизовать женщин, так как у них «лучше реакция»

На Украине призвали мобилизовать женщин, так как у них «лучше реакция»

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, о необходимости задуматься о мобилизации женщин в армию, потому что у них «лучше реакция».

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