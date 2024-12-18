Дело администратора одного из предприятий дошло до суда. В чем его обвиняют

Антикоррупционная прокуратура (PA) завершила уголовное преследование и направила в суд уголовное дело в отношении администратора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в преднамеренной несостоятельности, сообщает Noi.
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