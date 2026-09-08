Смертельное ДТП на трассе М-12: кабину грузовика смяло в металл

На федеральной трассе М-12 «Восток» в Красноуфимском районе 8 сентября произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате которого погиб человек.
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