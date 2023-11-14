В США усомнились в возможности победы Украины над Россией

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Леонид Ла Рошель

Да ну на фиг! Что, у пиндосов закончился волшебный боевой порошок, который употребляет верховный коксонюхающий усраины? Или начали понимать, что выглядят лохами в этой истории? Дурак платит дважды, а лох платит всегда! И они платили, и платили, и платили... Только вот беда - не в коня корм пошёл, результат, даже не нулевой, а пока отрицательный, в глобальном масштабе. А если опуститься до уровня "некоторых личностей" - то тут полный триумф - некоторые просто озолотились. Но это совсем другая история...