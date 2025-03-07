Универсалы Chevrolet Corvette. Что?!

На первый взгляд, сочетание «Корвет» и «универсал» пахнет бредом и ересью. Но ведь речь пойдет не о пятидверной имитации с чертами культовой модели, а настоящем Chevy Corvette, который не погнушался прихватить с собой «рюкзачок» для увлекательного путешествия.