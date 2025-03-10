В Центробанке РФ заявили о снижении доли рискованной ипотеки

Принятые Центробанком РФ меры позволили снизить выдачи рискованной ипотеки в 3-4 раза. Об этом заявила «Российской газете» директор департамента финансовой стабильности, член совета директоров Центробанка РФ Елизавета Данилова.
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