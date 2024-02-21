Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Благодарность участникам состязаний.

Благодарность участникам состязаний.

Последний зимний месяц вступил в свои права. Он богат на старты для спортсменов-шинников.Второго-четвертого февраля работники ´Белшины´ и ветераны предприятия выступили на Республиканской зимней спартакиаде работников нефтехимического комплекса в Минске, 10-го присоединились к ´Могилевской лыжне-2024´.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх