Благодарность участникам состязаний.

Последний зимний месяц вступил в свои права. Он богат на старты для спортсменов-шинников.Второго-четвертого февраля работники ´Белшины´ и ветераны предприятия выступили на Республиканской зимней спартакиаде работников нефтехимического комплекса в Минске, 10-го присоединились к ´Могилевской лыжне-2024´.